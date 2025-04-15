Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor

Soruşturmada yeni gelişme! İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi
Emsal karar! Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi

Emsal karar! Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi

Kanola Tarlaları İstanbul'u Mest Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen altın sarısı Kanola tarlaları, Silivri'de muhteşem bir manzara sunarak görenleri hayran bırakıyor. Havadaki çekimlerle göz alıcı görüntüler ortaya çıkıyor.

Kanola tarlası manzarasıyla mest etti

İSTANBUL - Trakya bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen masalsı güzellikleri ile uçsuz bucaksız Kanola tarlaları İstanbul'da görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Silivri'de manzarasıyla adeta mest ettiren Kanola tarlası böyle görüntülendi.

Trakya bölgesinde yoğun yetiştirilen ve Altın Sarısı olarak isimlendirilen Kanola tarlaları Silivri'de havadan görüntülendi. Her gün yüz binlerce aracın yanından geçtiği yüzlerce metre uzunluğundaki dev Kanola tarlaları sarı ve yeşil tonları ile dikkat çekiyor.

Tarımsal üretimin yanında adeta açık hava platosu olma özelliği taşıyan Kanola tarlası Silivri'nin manzarasına adeta renklendiriyor. Rüzgar gülleri arasında sarıya bürünen devasa boyuttaki tarlalar havadan çekilen görüntüleri ile masalsı manzaralar oluşturdu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.