Kangalların Merhameti: Düşmanı Olan Kurtların Yavrularına Bile Sahip Çıkıyorlar

Uzmanı açıkladı: "Kangallar, düşmanı olan kurtların yavrusuna bile sahip çıkar"

SİVAS - Cesareti ve gücüyle ön plana çıkan kangalların dişileride merhameti ve sadakatiyle adından sıkça bahsettiriyor. Bir köpeğin öksüz kalmış yavrusuna sahip çıkan kangallar başka hayvanların yavrularına da aynı şefkatle yaklaşabiliyor.

Gücü, cesareti ve sadık yapısı ile dünya markası olarak adlandırılan, kangal köpekleri annelik içgüdüleriyle de ön plana çıkıyor. İri cüssesi, sadık yapısı, sürü koruma görevini en iyi yapmasıyla bilinen Kangal köpekleri, kendi yavrularının dışında başka köpeklerin yavrularına annelik yapabildiği gibi başka hayvanların yavrularını sahiplenebiliyor. Doğurduğu bütün yavrular eşit şekilde bakan ve annelik yapan kangallar annelik duygularını ve içgüdülerini dışarıya en fazla yansıtan hayvanlar arasında yer alıyor. 30 yıldır kangallarla iç içe hayat süren uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Kangallar düşmanı olan kurt yavrusuna bile annelik yapabilir" dedi.

"Kangallar kadar sahipkar başka bir hayvan yoktur"

Kangallar kadar sahipkar ve Anadolu insanının özelliklerini taşıyan bir başka hayvanın olmadığını ifade eden Hüseyin Yıldız, "Kangal doğada mağdur kalan, öksüz kalan kalan bütün yavruların annesidir. Kangal başka köpeklerin yavrularını sahiplenebildiği gibi tavşan yavrusu, ceylan yavrusu, koyun yavrusu veya düşmanı olan kurt yavrusuna bile annelik yapabilir. Kangalın sahiplenmediği hiçbir yavru yoktur. Kangal bu anlamda annelik duygularını, içgüdülerini en fazla yansıtan hayvandır. 30 yıldır ben bu işi yapıyorum fazlasıyla buna şahit oldum. Kangallar içgüdüsel olarak inanılmaz derecede annelik duygularına sahip bir karakterdir. Kangal kadar sahip kar, kangal kadar Anadolu bir hayvan yoktur. Düşman olarak gördüğü bir kurdun yavrusuna da sahip çıkabilir ona yakınabilir. Kangallar Anadolu'da yaşayan halkın karakterini almış bir kadim mirastır" şeklinde konuştu.

"Kangal Anadolu anneleri gibidir"

Kangalların Anadolu anneleri gibi bütün zorluklara rağmen yavrularına aynı ilgiyi ve beslenme şartlarını sunduğunu belirten Yıldız, "Anne kangal 20 yavruyu da önüne koysanız onları tadımlık da olsa emzirebilir onlara kucak açar. Bir anne kangal 25 ila 30 gün boyunca yavrularını emzirebilir. Sonrasında kangallarda içgüdüsel olarak kusma eylemi başlar. Anne yavrularının doymadığını hissederek midesindekini harmanlayıp dezenfekte ederek yavrularını doyurmaya devam eder. Bir anne kangal 40 günden sonra yavruların karakteristik özelliklerini tamamlar ve onları doğaya katar. Bütün canlıların anneleri kutsaldır. Kangal Anadolu anneleri gibidir. Bütün zorluklar rağmen eşit şartlarda yavrularını besler ve hepsine sahip kar davranır" dedi.