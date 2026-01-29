Haberler

Kangal köpeği tüfekle vurularak öldürüldü: 1 gözaltı

Kangal köpeği tüfekle vurularak öldürüldü: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Hasan T., polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin sahibi Cengiz A. şikayette bulunmuştu, Hasan T. ifadesinde vurmadığını belirtti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Kangal köpeğini av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü öne sürülen Hasan T. gözaltına alındı. Köpeğin sahibi ve bazı görgü tanıklarının suçladığı Hasan T., polisteki ifadesinde köpeği vurmadığını söyledi.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Belen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cengiz A.'ya ait çiftlikteki Kangal köpeği, ölü bulundu. Cengiz A. yaptığı incelemede, köpeğin tüfekle vurulduğunu fark edip şikayette bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, görgü tanıklarının beyanı üzerine Hasan T.'yi yakaladı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Hasan T. polis merkezine götürüldü. Buradaki ifadesinde köpeği vurmadığını öne süren Hakkı T.'nin yarın Ereğli Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz

Putin'den İran'a donanma gönderen Trump'a bir mesaj var
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu

Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

Haftalardır tutuklu olan Murat Sancak için yeni karar