Kangal köpeği tüfekle vurularak öldürüldü: 1 gözaltı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Kangal köpeğini av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü öne sürülen Hasan T. gözaltına alındı. Köpeğin sahibi ve bazı görgü tanıklarının suçladığı Hasan T., polisteki ifadesinde köpeği vurmadığını söyledi.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Belen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cengiz A.'ya ait çiftlikteki Kangal köpeği, ölü bulundu. Cengiz A. yaptığı incelemede, köpeğin tüfekle vurulduğunu fark edip şikayette bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, görgü tanıklarının beyanı üzerine Hasan T.'yi yakaladı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Hasan T. polis merkezine götürüldü. Buradaki ifadesinde köpeği vurmadığını öne süren Hakkı T.'nin yarın Ereğli Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.