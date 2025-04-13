Kangal Köpeği Maya, Tavşanlara Annelik Yapıyor

Annelik içgüdüsü sınır tanımadı; Kangal köpeği şimdi de tavşanlara bakıyor

TOKAT - Tokat'ta bir daha önce farklı cins bir köpeği sahiplenen Kangal, bu sefer de tavşan yavrularını sahiplendi. Kangal köpeğinin annelik içgüdüsü görenleri duygulandırdı.

Tokat'ta anneleri ölen 7 Belçika Malinois yavrusunu sahiplenerek annelik yapan Kangal köpeği, şimdi de annesiz kalan tavşanları sahiplendi. Maya adı verilen kangal köpeğinin annelik içgüdüsü ile tavşanlara bakması, görenleri duygulandırdı. Tavşanları emziren ve koruyan Maya isimli Kangal köpeğinin davranışı, görenleri duygulandırdı.

"Annelik iç güdüsüyle tavşan yavrularını sahiplendi"

Maya isimli köpeğin sahibi Hüseyin Bulut, Kangal köpeklerinin Anadolu insanının yansıttığını ifade ederek; "Doğada arabayla eve gelirken tavşan yavrularını fark ettim. Kargaların bir şeyleri yediklerini gördüm. Tavşan yavrularının olduğunu fark ettim. Hepsini alıp eve getirdim. Yavru tavşanlar anne sıcaklığı arıyordu. Maya da daha önce av ve kurt köpeği yavrularına bakmıştı. Tavşan yavrularına da bakar mı diye düşündük. Kangal köpeklerinin Anadolu insanının karakterini yansıttığını biliyordum. Kedi yavrusu ve koyun kuzusuna baktığını biliyorduk. Tavşan bizim için de iyi bir deneyim oldu. Maya annelik iç güdüsüyle tavşan yavrularını da sahiplendi" dedi.