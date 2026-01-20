Haberler

Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesindeki Yukarıhüyük köyünde rahatsızlanan bir kadın, kar nedeniyle kapalı olan köy yolu açılarak hastaneye götürüldü. Sağlık ekipleri, iş makinesiyle açılan yolda köye ulaştı ve kadına ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde rahatsızlanan kadın, kar nedeniyle kapalı köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.

Yukarıhüyük köyünün yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Köydeki bir kadının rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri köye ulaştı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki

Bayrağımıza yapılan saldırıya zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

Krize dönüşen görüşmenin detayları: Bu yaptığın ahlaksızlık
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Şehirde asgari ücreti bırakıp köyde kendi işlerini kurdular: Sezonluk getirisi 400 bin TL

Şehirde asgari ücreti bırakıp köyde kendi işlerini kurdular
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık

Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık