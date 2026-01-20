Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu
Sivas'ın Kangal ilçesindeki Yukarıhüyük köyünde rahatsızlanan bir kadın, kar nedeniyle kapalı olan köy yolu açılarak hastaneye götürüldü. Sağlık ekipleri, iş makinesiyle açılan yolda köye ulaştı ve kadına ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.
Yukarıhüyük köyünün yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.
Köydeki bir kadının rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri köye ulaştı.
İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel