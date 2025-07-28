Kangal'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü

Sivas'ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzenler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Yeşilkale köyü Bayındır mezrasında kuzen oldukları öğrenilen C.D. (57) ile B.D. (53) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.D. yanında bulunan av tüfeğiyle C.D'yi bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan C.D. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

B.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.