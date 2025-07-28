Kangal'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesinde kuzenler arasında çıkan arazi anlaşmazlığı sonucu bir kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzenler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Yeşilkale köyü Bayındır mezrasında kuzen oldukları öğrenilen C.D. (57) ile B.D. (53) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.D. yanında bulunan av tüfeğiyle C.D'yi bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan C.D. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

B.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi

10 numarayı Orkun'a kaptırınca çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.