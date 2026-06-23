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Sivas Valiliğinden "Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı" için statü değişikliği açıklaması

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Sivas Valiliği, Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı'nda yapılan statü değişikliğiyle doktor balıklar ve biyolojik çeşitliliğin daha güçlü korunacağını, turizm niteliğinin kaldırılmadığını açıkladı.

Sivas Valiliği, Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı'nda yapılan statü değişikliğiyle başta "doktor balıklar" olarak bilinen endemik türler olmak üzere, alanın doğal yapısı ve biyolojik çeşitliliğinin daha güçlü koruma anlayışıyla yönetilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı hakkında kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabilecek haber ve paylaşımların yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kangal ilçesi sınırları içerisinde bulunan tabiat parkının yönetim ve planlama sürecine ilişkin yeni bir idari düzenleme gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu alanın 13 Temmuz 2025 tarihli ve 10074 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca, sahip olduğu doğal ve kültürel kaynak değerleri ile rekreasyon potansiyeli dikkate alınarak "tabiat parkı" ilan edildiği belirtildi.

Oluşturulan yeni yönetim modeli hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Statü değişikliğiyle başta 'doktor balıklar' olarak bilinen endemik türler olmak üzere, alanın doğal yapısı ve biyolojik çeşitliliğinin daha güçlü bir koruma anlayışıyla yönetilmesi amaçlanmıştır. Böylece koruma standartları yükseltilmiş, alanın sürdürülebilir kullanımını esas alan yeni bir yönetim modeli oluşturulmuştur. Bu yeni yönetim modelinin etkin, hızlı ve tek elden uygulanabilmesi amacıyla 20 Eylül 1991 tarihinde alana ilişkin alınmış bulunan turizm merkezi kararı, ilgili idarenin talebi doğrultusunda 20 Haziran 2026 tarihli ve 33286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu karar, kamuoyunda iddia edildiği gibi bölgenin turizm niteliğinin kaldırılması anlamına gelmemektedir. Aksine, planlama ve yönetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne devredilmesi suretiyle, alanın tabiat parkı statüsüne uygun şekilde daha etkin korunması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenleme, tabiat parkı ilanının doğal ve hukuki bir sonucudur. Bu kapsamda planlanan çalışmalar, proje ile uyumlu şekilde koruma önceliği esas alınarak titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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