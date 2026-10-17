Kandıra'da sağanak Bağırganlı-Pınarlı yolunu suya gömünce jandarma güzergahı kapattı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağanak nedeniyle bazı kırsal mahalleler arasındaki ulaşım aksadı.

İlçede zaman zaman etkili olan yağış, özellikle kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Bağırganlı ve Pınarlı mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yüksek kesimlerden gelen suyla doldu. Jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle güzergahı bir süre trafiğe kapattı.

Bölgeye sevk edilen Kandıra Belediyesi ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan giderleri açtı, ardından yolu temizledi. Daha sonra yol, jandarma tarafından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Bölgede su altında kalan bir otomobil de ekiplerce kurtarıldı.

Öte yandan, Seyrek Plajı mevkisindeki düz arazide yağış nedeniyle su birikti. Bölgeye sevk edilen personel, iş makineleriyle suyu tahliye ediyor.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez de bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA