Kocaeli'de otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü yara almadı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir otomobil köprüde kontrolden çıkarak dereye düştü. Sürücü M.D. kazayı yara almadan atlattı, araç vinçle çıkarıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
M.D. idaresindeki otomobil, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi ile Kandıra arasındaki geçişi sağlayan köprüde kontrolden çıkarak dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadığı kazada, otomobilde hasar oluştu.
Araç, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım