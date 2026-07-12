Kandıra'da otomobil denize girdi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sahilde çadır kuranların arasından geçerek denize girdi. İtfaiye ekipleri ve iş makinesi yardımıyla araç sudan çıkarıldı. Kazada yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde sahilde otomobil denize girdi.
Olay, gece saatlerinde Kandıra ilçesi Cebeci Sahili'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sahilde çadır kuranların arasından ilerleyip denize girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize giren otomobil, iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. Kazada yaralanan olmazken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı