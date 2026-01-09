Haberler

Kocaeli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangında ailenin tahliyesi sağlanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Belediye Başkanı yangın sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Akçaova Mahallesi Tokaçlar mevkisinde 2 katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan aile, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Belediye Başkanı Erol Ölmez bölgede incelemelerde bulunarak Mahalle Muhtarı Hamza Biçer ve itfaiye yetkililerinden bilgi aldı.

Ölmez, ailenin barınma, gıda ve giyim gibi ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatıyor