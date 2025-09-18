Kandıra'da Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu, Mürettebat Tahliye Edildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisindeki 7 kişilik mürettebat tahliye edildi.

"RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. 7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Valilik açıklaması

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, alçı yüklü "RAPID" isimli geminin Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturduğu ihbarı üzerine denizden TCSG-910 sahil güvenlik botu, havadan TCSG-504 sahil güvenlik helikopteri, karadan da Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04, TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığının müdahale için görevlendirildiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerine de bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından 'RAPID' isimli ticari gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. RAPID isimli ticari geminin karaya oturmasından kaynaklı herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştır." bilgisi verildi.