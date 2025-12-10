Haberler

Kocaeli'de bıçaklı ve baltalı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Güncelleme:
Kocaeli Kandıra'da 23 Ağustos'ta yüksek sesle müzik nedeniyle başlayan sözlü tartışma, bıçaklı ve baltalı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Kurtuluş Canbay hayatını kaybederken, tutuklu sanık M.F.G. hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı ve baltalı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin tutuklu sanık hakkında dava açıldı.

Çarşı Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta Kurtuluş Canbay'ın (35) öldürüldüğü bıçaklı ve baltalı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, yüksek sesle dinlenilen müzik nedeniyle sözlü tartışma çıktığı, tartışmanın bıçaklı ve baltalı kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Olay esnasında maktulün elindeki baltayı sanık M.F.G'ye savurduğu, onun ise maktule karşı bıçak salladığı anlatılan iddianamede, sanığın, maktul kaçmaya çalışırken kovalaması ve tartışmanın ilk anlarında kolluk kuvvetlerini aramak yerine bıçak alıp dışarı çıkmasının öldürme kastına işaret ettiği ifade edildi.

Sanık ve tanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, ilk haksız eylemin kimden geldiğinin belli olmaması, şüphelinin de yaralanması ve kişiler arasında geçmişe dayalı husumet olmaması sebepleriyle sanığa haksız tahrik hükümlerinin uygulanması talep edildi.

İddianamede, tutuklu sanık M.F.G'nin (41) Kurtuluş Canbay'a yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

Olay

Çarşı Mahallesi Dursun Sokak'ta 23 Ağustos'ta yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı ve baltalı kavgada M.F.G. ve Canbay yaralanmıştı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Canbay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, tedavisinin ardından gözaltına alınan M.F.G, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
