Kocaeli'de kesici aletle yaralama olayının şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kesici aletle yaralama olayında gözaltına alınan şüpheli A.Y., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yaşanan yaralama olayının şüphelisi olduğu belirlenen A.Y. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
