Kocaeli'de 83 yaşındaki Alzheimer hastası tarlada ölü bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Altaş, yapılan arama çalışmalarının ardından evine 1 kilometre mesafedeki tarlada ölü olarak bulundu. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kırkarmut Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Alzheimer hastası Altaş'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Altaş'ı evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki tarlada hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Altaş'ın cenazesi, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
