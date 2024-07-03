Kandıra'da Denizde Hareketsiz Bulunan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan kişi, hastanede tedavi altına alındı. Kerpe Kartalkaya mevkiinde bir kişinin deniz yüzeyinde uzun süre hareket etmeden durduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
İlçenin Kerpe Kartalkaya mevkiinde bir kişinin deniz yüzeyinde uzun süre hareket etmeden durduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen 20 yaşlarındaki kişiyi sudan çıkardı.
M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, buradaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.