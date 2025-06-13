Kandıra'da Cesur Çoban Köpeği Su Birikintisine Girdi

Kandıra'da Cesur Çoban Köpeği Su Birikintisine Girdi
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında çamurlu su birikintisine giren 'Cesur' adlı çoban köpeği, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 'Cesur' adlı çoban köpeği, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ekiplerinin kazı yaptığı alandaki su birikintisine girdi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kandıra ilçesinde altyapı çalışması yürüten İSU ekiplerinin kazı yaptığı alanda çamurlu su birikintisi oluştu. Çalışanların 'Cesur' adını verdiği çoban köpeği, serinlemek için su birikintisine girdi. Köpeğin dakikalarca suyun içinde kaldığı anlar, çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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