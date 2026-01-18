Haberler

Kocaeli'de çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle Sarısu Çayı'na düştü. Olayda baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Akbal Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi'nde seyreden Cem Yel idaresindeki 41 ALY 201 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle Sarısu Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri ile AFAD dalgıçları sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çaydan çıkarılan otomobildeki baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ve oğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
