Kandilli Rasathanesi'nden deprem tahmini iddialarına yanıt

Güncelleme:
DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi, Kandilli Rasathanesi'nin İstanbul'daki jeomanyetik istasyonunun kapatıldığına dair iddiaların gerçek olmadığını ve sadece bir teknik modernizasyon süreci yaşandığını açıkladı.

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), " Kandilli Rasathanesi'nin İstanbul'daki jeomanyetik istasyonunun kapatıldığı ve deprem tahminleri için İstanbul ve İznik'teki iki istasyona da ihtiyaç olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, 'Kandilli Rasathanesi'nin İstanbul'daki jeomanyetik istasyonunun 'kapatıldığı' ve deprem tahminleri için İstanbul ve İznik'teki iki istasyona da ihtiyaç olduğu' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu işlem bir kapatma değil; İstanbul'da artan manyetik gürültü ve kirlilik nedeniyle uluslararası ölçüm standartlarının korunması için ölçümlerin daha izole bir alan olan İznik İstasyonu'na aktarılmasından ibaret teknik bir modernizasyon ve yer değişikliğidir. Jeomanyetik veri akışında hiçbir zaman kesinti olmamıştır. Yalnızca geçiş sürecinde İstanbul-Kandilli (ISK) ve İznik (IZN) istasyonları bir süre eş zamanlı çalıştırılmıştır. Ayrıca jeomanyetik veriler, tek başına deprem yerini, zamanını ve büyüklüğünü önceden belirlemeye yeterli değildir. Bu yöndeki iddiaların bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunun; spekülasyon içeren, korku ve panik oluşturma amacı güden paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
