Kandahar'da Su Sıkıntısı - Haberler

KANDAHAR, 18 Mayıs (Xinhua) -- Afgan çocuklar, Afganistan'ın Kandahar şehrinde halka açık bir çeşmeden su alıyor, 16 Mayıs 2022. Afganistan'ın güneyinde yağışlar bu yıl aşırı derecede düşük seyrettiği için Kandahar halkı halen su sıkıntısı çekiyor. (Fotoğraf: Sanaullah Seiam/Xinhua)

Xinhua / Güncel