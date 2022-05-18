Kandahar'da Su Sıkıntısı - Haberler

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Kandahar'da Su Sıkıntısı

Xinhua - Güncel
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Kandahar'da Su Sıkıntısı

KANDAHAR, 18 Mayıs (Xinhua) -- Afgan çocuklar, Afganistan'ın Kandahar şehrinde halka açık bir çeşmeden su alıyor, 16 Mayıs 2022. Afganistan'ın güneyinde yağışlar bu yıl aşırı derecede düşük seyrettiği için Kandahar halkı halen su sıkıntısı çekiyor.

KANDAHAR, 18 Mayıs (Xinhua) -- Afgan çocuklar, Afganistan'ın Kandahar şehrinde halka açık bir çeşmeden su alıyor, 16 Mayıs 2022. Afganistan'ın güneyinde yağışlar bu yıl aşırı derecede düşük seyrettiği için Kandahar halkı halen su sıkıntısı çekiyor. (Fotoğraf: Sanaullah Seiam/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Afganistan, 18 mayıs, Kandahar, su, Güncel, Haberler

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