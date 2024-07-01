Kanberra'daki Temmuz Noel'i Pazarından Görüntüler

ÇEKİM TARİHİ: 30 Haziran 2024

1. Kanberra'daki Temmuz Noel'i pazarından çeşitli görüntüler

Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen Temmuz Noel'i etkinliği Pazar günü sona erdi.

Dört gün süren kutlamalar sırasında, yerel halkın kış ayında soğuk bir Noel deneyimi yaşamasına olanak tanıyan Avrupa tarzı bir Noel pazarı kuruldu.

Avustralyalıların karlar altındaki klasik beyaz Noel özleminden doğan Temmuz Noel'i kutlamaları, Güney Yarımküre'de türünün tek örneği olarak öne çıkıyor.

Avustralya'da Aralık ayı yaz mevsimine denk geldiği için, Avustralyalılar Temmuz ayında özel bir Noel kutlaması düzenliyor.

Bu kutlama vesilesiyle arkadaşlar ve aileler bir araya gelerek Noel ruhuna uygun dileklerini ve eğlenceyi vaktinden önce paylaşırken, katılan herkes için eşsiz ve kalpleri ısıtan bir deneyim yaşanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor.

(XHTV)