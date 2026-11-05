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Kanarya Adaları'na son 48 saatte 7 tekneyle 610 düzensiz göçmen geldi

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son 5 günde 2 bine yakın düzensiz göçmen geldi. Sahil Güvenlik, son 48 saatte 7 tekneyle 610 göçmenin ulaştığını, çoğunun El Hierro Adası'na geldiğini bildirdi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son 5 günde 2 bine yakın düzensiz göçmen geldi.

Sahil Güvenlik kurumundan basına yapılan açıklamada, sadece son 48 saatte 7 farklı tekne ile 610 düzensiz göçmenin Kanarya Adaları'na geldiği bildirildi.

Aralarında kadınların ve çocukların da olduğu Kuzey Afrika ülkeleri uyruklu düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun El Hierro Adası'na ulaştığı bilgisi verildi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, İspanya'nın en çok göç alan bölgesi olan Kanarya Adaları'na ekimde toplam 6 bin 194 düzensiz göçmen geldi. Son 5 günde bölgeye gelen göçmen sayısı ise 2 bine yaklaştı.

Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısı geçen yıla göre bu yıl düşse de son 1,5 aydır yaşanan düzensiz göçmen akını dikkati çekiyor.

Diğer yandan yasa dışı göçle mücadele kapsamında 3 Kasım'da Moritanya'ya resmi ziyarette bulunan İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, burada yaptığı açıklamada, bu yıl Kanarya Adaları'na doğru yola çıkan ve 4 bin 300'den fazla düzensiz göçmen taşıyan 37 tekneyi durdurdukları için Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani'ye teşekkür etmişti.

İspanyol Bakan, "Moritanya, İspanya için stratejik bir ortak ve kilit bir muhataptır." demişti.

Kaynak: AA
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