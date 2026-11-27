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Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na günlerdir süren düzensiz göçmen akını, bu kez 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Düzensiz göç rotasının son günlerde en yoğun kullanıldığı El Hierro Adası'nın 72 kilometre güneyinde denizde alabora halde bulunan teknedeki düzensiz göçmenlerden 10'unun öldüğü açıklandı.

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinden basına verilen bilgilerde, alabora olan tekneden 90 kişinin kurtarıldığı, 10 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin Senegal, Gambiya ve Mali uyruklu olduğu, kurtarılanlardan 1'i kadın 6 kişinin helikopter ile hastaneye nakledildiği ve sağlık durumlarının kritik olduğu kaydedildi.

Diğer 83 düzensiz göçmenin de Sahil Güvenlik ekiplerine ait tekneyle El Hierro Adası'nın La Restinga Limanı'na getirildikleri aktarıldı.

Olayda, 1 kişinin, alabora olan teknenin içine konulan ve hayatlarını kaybeden arkadaşlarını yalnız bırakmayarak cesetlerle birlikte kıyıya geldiği bilgisi de paylaşıldı.

Düzensiz göçmenlerin yaklaşık 10 gündür denizde olduğu ve susuzluk ile açlıktan hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

El Hierro Adası'na sadece son 3 günde 3 bine yakın düzensiz göçmen geldi.

Kaynak: AA