Suşehri'nde kanalizasyon borusuna düşen kuzu kurtarıldı

Suşehri ilçesinde kanalizasyon borusuna düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Öksülü Mahallesi'nde yayılan hayvanlarından birinin kanalizasyon borusuna düştüğünü gören Süleyman Koçer durumu Suşehri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kanalizasyon borusunu keserek kurtardıkları kuzuyu sahibine teslim etti.

Koçer, ekiplere teşekkür ederek, "Belediye ekiplerimiz çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak kuzuyu çıkartıp bana teslim etti. Özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.