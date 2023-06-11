Kanal D Yayın Akışı Bugün: İşte Detaylar
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Kanal D yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal D kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:45 Poyraz Karayel
03:30 Müzik Arası
04:45 Kavak Yelleri
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Kraliçe
16:15 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 Jurassic World: Yıkılmış Krallık