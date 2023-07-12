Kanadalıların Çevrimiçi Haberlere Erişim Endişesi

Kanadalıların çoğunluğunun, Çevrimiçi Haberler Yasası nedeniyle haberlere erişimi kaybetme endişesi yaşadıkları belirlendi.

Angus Reid Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre birçok Kanadalı, tercih ettikleri platformlarda haberlere erişimlerini kaybetme endişesi taşıyor.

Kanada'da haziranda yasalaşan Bill C-18 sayılı Çevrimiçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin platformlarında haber içeriklerini kullanılabilir kılmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına ücret ödemelerini gerektiriyor.

Liberal hükümet ve teknoloji devleri, dijital Kanada haberlerinin geleceği konusunda karşı karşıya gelirken, çoğu Kanadalı bu durumun haber tüketimleri için ne anlama geldiği konusunda endişeleniyorlar ve bazıları yasaya karşı tepki gösteriyor.

Rapora göre Kanadalıların yüzde 61'i, teknoloji şirketlerinin Kanada haber kuruluşlarına içerikleri için tazminat ödemesi gerektiğini düşünüyor ancak aynı zamanda yüzde 63'ü, Facebook ve Google gibi tercih ettikleri platformlarda Kanada haberlerine erişimlerini kaybetme endişesi taşıyor.

Çoğunluk hükümetin geri adım atmasını istiyor

Araştırmaya katılanların yüzde 49'u federal hükümetin teknoloji devlerine karşı mücadelesinde "geri adım atması" gerektiğini söylerken, yüzde 26'sı "kararlı olması" gerektiğini ve yüzde 25'i ise en iyi yolun ne olduğunu bilmediğini belirtiyor.

Rapora göre, 64 yaş ve üstü Kanadalılar, haberleri tüketmek için öncelikle başka yerlere bakmadan önce Kanada haber sitelerini ziyaret etme eğiliminde ancak nüfusun geri kalanı, haberlerini almak için öncelikle Facebook ve Reddit gibi sosyal medya sitelerini kontrol etmeyi tercih ediyor.

Google ve Facebook dijital alanda hakim durumda

Angus Reid Enstitüsü'nün verilerine göre Kanadalıların yüzde 85'i, herhangi bir çevrimiçi haber aboneliği için ödeme yapmıyor.

Bu durumun Kanada medya şirketlerini internet reklam gelirlerine daha fazla bağımlı hale getirdiği belirtilen raporda, sorunun, dijital pazarın Meta veya Google gibi teknoloji devleri tarafından domine edilmesi olduğuna işaret edildi.

Raporda buna, Google ve Facebook'un Kanada'da dijital reklam gelirlerinin yüzde 80'ini alması örnek gösterildi.

Rapora göre geçen yıl Meta 23 milyar dolar ve Google'ın ana şirketi Alphabet ise 60 milyar dolara yakın dijital reklam karı elde etti.