Kanadalılardan Federal Seçim İçin Önemli Görüşler

Kanadalıların büyük çoğunluğu, yaklaşan federal seçimin şu ana kadarki en önemli seçim olduğunu düşünüyor.

Naos Araştırma Şirketi, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde, 1054 Kanadalı yetişkine, 28 Nisan'da yapılması planlanan federal seçimler hakkındaki görüşlerini sordu.

Katılımcıların yüzde 86's,ı bu seçimin geçmiş seçimlerden daha önemli olduğuna inandığını dile getirdi.

Ankete katılanların yüzde 39'u oy kullanırken bir lideri, yüzde 24'ü bir partiyi, yüzde 15'i ise belirli bir politikayı dikkate alacağını kaydetti.

Katılımcıların yüzde 51'i, oy kullanmayan vatandaşlara para cezası kesilmesi fikrine karşı çıkarken, yüzde 44'ü bu fikri desteklediğini ifade etti.

Ankete katılanların yarısından fazlası, bu seçimde online oy kullanma sisteminin yürürlüğe girmesini desteklediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25 tarife uyguladığı Kanada'da, 28 Nisan'da federal seçimlerin yapılması bekleniyor.