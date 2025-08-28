Kanada ve Hindistan'ın Diplomatik İlişkilerde Yeni Dönem

Kanada ve Hindistan, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesi nedeniyle karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etmelerinin üzerinden 10 ay geçtikten sonra yeniden büyükelçi atadı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Christopher Cooter'ın Kanada'nın Yeni Delhi Büyükelçisi olarak görevlendirileceğini açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise İspanya'da görev yapan Büyükelçisi Dinesh Patnaik'in kısa süre içinde Ottawa'ya atanacağını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 18 Haziran'da G7 Dönem Başkanı sıfatıyla zirveye katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi resmi törenle karşılamış, iki ülke de üst düzey diplomatlarının göreve dönmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Kanada polisi, Hindistan hükümetiyle bağlantılı şiddet içeren suç faaliyetlerinin devam ettiğine dair kanıtları ortaya çıkardıktan sonra Kanada hükümeti, 14 Ekim 2024'te aralarında Hindistan'ın Ottawa Büyükelçisinin de bulunduğu 6 Hint diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Buna karşılık Hindistan Dışişleri Bakanlığı da aynı gün yaptığı yazılı açıklamayla Kanada'nın Hindistan Büyükelçisi dahil Yeni Delhi'deki 6 Kanadalı diplomatı, sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuştu.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen KLF, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı KLF'nin yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.