Kanada Ulusal Kulesi, Cadılar Bayramı kapsamında balkabağı figürleriyle süslendi

Kanada Ulusal Kulesi, Cadılar Bayramı kapsamında balkabağı figürleriyle süslendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TORONTO, 1 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında balkabağı figürleriyle aydınlatılan Kanada Ulusal Kulesi görülüyor, 31 Ekim 2026. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
TORONTO, 1 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında balkabağı figürleriyle aydınlatılan Kanada Ulusal Kulesi görülüyor, 31 Ekim 2026. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua