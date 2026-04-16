Kanada'dan Sudan'da çatışmalardan etkilenenlere 120 milyon dolar yardım

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ülkelerindeki çatışmalardan etkilenenler için 120 milyon dolardan fazla insani yardım yapılacağını açıkladı. Anand, Sudan'da yaşanan krizle ilgili endişelerini dile getirerek, acil ateşkes çağrısında bulundu.

Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kanada'nın Sudan'daki tırmanan krizden ciddi şekilde endişeli olduğunu belirten Anand, "Açlık bir silah olarak kullanılıyor, siviller hedef alınıyor, kadınlar ve kızlar yaygın şiddete maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

İnsani yardımın ihtiyaç sahiplerine güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaşması gerektiğini aktaran Anand, ülkesinin, acil ateşkes ve kalıcı barışa giden bir yol bulunması çağrısını sürdürdüğünü kaydetti.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
