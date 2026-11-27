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Kanada'nın, "yüksek riskli" olarak tanımlanan ülkelerde görev yapan diplomatlarının, bu ülkelerin vatandaşlarıyla romantik ilişki kurmalarını ve flört uygulamalarını kullanmalarını güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklamayı planladığı öne sürüldü.

Kanada merkezli National Post gazetesine konuşan kaynaklar, konuya ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre kaynaklar, Kanada'nın, "yüksek riskli" olarak tanımladığı Çin ve Rusya gibi ülkelerde görev yapan diplomatlarının, bu ülkelerin vatandaşlarıyla romantik ilişki kurmalarını güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklamayı planladığını öne sürdü.

Kaynaklar ayrıca, bu plan kapsamında diplomatların flört uygulamalarını kullanmalarının da yasaklanmasının planlandığını aktardı.

Öte yandan kaynaklar, bu yılın başından bu yana üzerinde çalışılan politikanın ana hatlarının büyük ölçüde belirlenmiş olmasına rağmen henüz resmi olarak yayımlanmadığını kaydetti.

Kanadalı diplomatların halihazırda evlenmeden önce partnerlerinin güvenlik soruşturmasından geçmesi gibi özel hayatlarını etkileyen çok sayıda tedbire tabi tutulduğu biliniyor.

Kaynak: AA