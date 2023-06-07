Kanada'nın Quebec Eyaletinde Çıkan Orman Yangınlarının Dumanı Toronto'ya Ulaştı
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TORONTO, 7 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Quebec ve kuzeydoğu Ontario'da orman yangınlarından yayılan dumanlar Toronto kentine ulaştı.
TORONTO, 7 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Quebec ve kuzeydoğu Ontario'da orman yangınlarından yayılan dumanlar Toronto kentine ulaştı.
Kanada Çevre Bakanlığı, Salı günü Toronto'nun hava kalitesine ilişkin özel bir açıklama yayımlayarak, şehirdeki kötü hava kalitesinin bu hafta boyunca devam edebileceğini kaydetti.
Kaynak: Xinhua / Güncel