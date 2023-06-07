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Kanada'nın Quebec Eyaletinde Çıkan Orman Yangınlarının Dumanı Toronto'ya Ulaştı

Kanada'nın Quebec Eyaletinde Çıkan Orman Yangınlarının Dumanı Toronto'ya Ulaştı

Güncel Haberler

TORONTO, 7 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Quebec ve kuzeydoğu Ontario'da orman yangınlarından yayılan dumanlar Toronto kentine ulaştı.

Kanada'nın Quebec Eyaletinde Çıkan Orman Yangınlarının Dumanı Toronto'ya UlaştıKanada'nın Toronto kenti orman yangını dumanlarıyla kaplandı, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

TORONTO, 7 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Quebec ve kuzeydoğu Ontario'da orman yangınlarından yayılan dumanlar Toronto kentine ulaştı.

Kanada Çevre Bakanlığı, Salı günü Toronto'nun hava kalitesine ilişkin özel bir açıklama yayımlayarak, şehirdeki kötü hava kalitesinin bu hafta boyunca devam edebileceğini kaydetti.

Kanada'nın Quebec Eyaletinde Çıkan Orman Yangınlarının Dumanı Toronto'ya UlaştıKanada'nın Toronto kenti orman yangını dumanlarıyla kaplandı, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kanada'nın Quebec Eyaletinde Çıkan Orman Yangınlarının Dumanı Toronto'ya UlaştıOrman yangını dumanlarıyla kaplanan Kanada'nın Toronto kentinde gün batımı, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kanada'nın Quebec Eyaletinde Çıkan Orman Yangınlarının Dumanı Toronto'ya UlaştıKanada'nın Toronto kenti orman yangını dumanlarıyla kaplandı, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Toronto Ontario Quebec Kanada Güncel Haberler

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