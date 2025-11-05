Kanada ile Çin Arasındaki Tarım Ticaretinde İşbirliği Vurgusu

OTTAWA, 5 Kasım (Xinhua) -- Kanada Tarım ve Gıda Bakanı Heath MacDonald, Kanada ile Çin arasındaki tarım ticaretinde işbirliğini derinleştirmek istediklerini söyledi.

Geçen hafta Çin'e yaptığı ziyareti tamamlayan MacDonald, pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında Kanada'nın Çin ile ilişkilerinin "uzun süredir devam ettiğini" ve Çin'in Kanadalı şirketler için önemli bir ticari pazarı olmayı sürdürdüğünü belirtti.

MacDonald, ikili ticaret konularında Çin'le "yapıcı diyalog" kurmaya kararlı olduklarını ifade etti.

"Çin ziyaretim, meslektaşlarımla yüz yüze görüşme, paydaşlarımızı dinleme ve fırsatları ve zorlukları ilk elden görme imkanı verdi" diyen MacDonald, diyaloğu sürdürmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Çin, uzun süredir Kanada'nın en büyük ikinci ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret bu yıl hızla büyüme kaydetti.