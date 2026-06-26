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Kanada, depremin vurduğu Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım sağlayacak

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Kanada, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından 5 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı. Yardım, gıda, su, hijyen ve sağlık malzemeleri ile lojistik desteği kapsıyor. Depremlerde can kaybı 235'e, yaralı sayısı ise 4 bin 300'e yükseldi.

Kanada, şiddetli iki depremin meydana geldiği Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım sağlayacağını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, her zaman Venezuela halkıyla dayanışma içinde olunduğu, depremlerin çok sayıda can kaybına ve büyük yıkıma neden olduğu, yıkımın tam boyutunun henüz tam olarak bilinmediği kaydedildi.

Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım yapılacağı belirtilen açıklamada, bu yardımların gıda, su, hijyen ve sağlık malzemeleri ve lojistik desteği içerdiği ifade edildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana bildirmişti.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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