Kanada, İran ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı

Kanada, İran'ın "askeri kapasitesine destek sağladığı" gerekçesiyle bazı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım uygulandığını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, yaptığı açıklamada, yaptırımların İran Devrim Muhafızları Ordusu için gelişmiş teknoloji üretimi ve tedarikine katkı sağlayan İranlı iş insanları ve şirketleri hedef aldığını belirtti.

Anand, bu kapsamda 5 kişi ve 4 kuruluşa ek yaptırım uygulandığını duyurarak, İran'ın silah, insansız hava araçları (İHA) ve teknolojiyi farklı aktörlere transfer etmesinin silahlı çatışmaları körüklediği, devletlerin egemenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

"Gölge filo"ya yeni yaptırım"

Ayrıca Bakan Anand, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarını finanse etmesini "zorlaştırmak" amacıyla yeni yaptırımlar uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Rusya'nın "gölge filosuna" ait 100 geminin yaptırım listesine eklendiğini ifade eden Anand, bu filonun, çoğunluğu petrol tankerlerinden oluşan bir ağ üzerinden yaptırım kapsamındaki ham petrol ve diğer ürünleri dünya genelinde taşımaya devam ettiğini aktardı.

Rusya'nın "enerji gelirleriyle savaş finansmanını sağladığını" kaydeden Anand, saldırılarını durdurana kadar Rusya'ya yaptırımların devam edeceğini belirtti.