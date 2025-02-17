Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok

ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü. Kazada mucize eseri hayatını kaybeden olmazken, 80 yolcunun bulunduğu uçakta 18 kişi yaralandı.

TÜM MÜRETTEBATA ULAŞILDI

Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

ŞİDETTLİ RÜZGAR NEDEN OLDU İDDİASI

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Firmanın, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan diğer uçuşlarını kaza nedeniyle iptal ettiği belirtildi. Delta Air Lines kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmazken, Kanada basını olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların estiğine dikkat çekti.