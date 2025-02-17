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Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok

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Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi. Ters dönen uçakta mucize eseri hayatını kaybeden olmazken, 18 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü. Kazada mucize eseri hayatını kaybeden olmazken, 80 yolcunun bulunduğu uçakta 18 kişi yaralandı.

TÜM MÜRETTEBATA ULAŞILDI

Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok

ŞİDETTLİ RÜZGAR NEDEN OLDU İDDİASI

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Firmanın, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan diğer uçuşlarını kaza nedeniyle iptal ettiği belirtildi. Delta Air Lines kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmazken, Kanada basını olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların estiğine dikkat çekti.

Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Allah'ım siz nelere kadirsiniz; Allah ikinci bir şans verdi...

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