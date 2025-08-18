Kanada'da Yangın Sezonu: Orta ve Doğu Eyaletleri Etkileniyor

Kanada, en kötü ikinci yangın sezonunu yaşarken bu kez yangınların merkezi geleneksel olarak Batı eyaletleri değil, orta ve doğu eyaletleri oldu.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, kayıtlara geçen en kötü ikinci yangın sezonunu yaşayan Kanada'nın iç kesimlerindeki bozkır ağırlıklı eyaletleriyle doğudaki Atlantik bölgesi eyaletlerinde bu yıl büyük yangınlar meydana geldi.

Kurak koşullar nedeniyle özellikle Kanada'nın orta kesimlerindeki Saskatchewan ve Manitoba eyaletleri, ülke genelinde yanan alanların yüzde 60'ından fazlasını oluşturdu.

Ülkenin en doğusundaki Newfoundland and Labrador eyaletinde ise kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele eden yetkililer, riskleri azaltmak için ormanlık alanlarda arazi araçlarını geçici olarak yasakladı.

Benzer şekilde, doğu eyaletlerden Nova Scotia'da da ormanlık alanlarda araç kullanımı, kamp ve balıkçılık faaliyetleri durduruldu.

Yangınlar sebebiyle on binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, popüler bir yaz rotası olan ve Toronto'nun 160 km kuzeyindeki Ontario'nun Kawartha Gölleri bölgesinde de yangınlar çıktı.

Uzmanlara göre bu durum, yangın tehdidinin artık yalnızca Batı eyaletlerine değil, ülke genelinde orta ve doğu eyaletler de dahil her bölgeye yayılabileceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Western Üniversitesi Afet Kaybı Azaltma Enstitüsü direktörü Paul Kovacs, "Her yerde yangın vardı. Her yerde tahliye vardı. Olağanüstü boyutlarda duman vardı. Böylece, ülke olarak ilk kez orman yangınları hakkında farklı bir düşünceye sahip olduk. Tüm bu dumanla birlikte, bu konu küresel bir tartışma haline geldi. Bu yıl da aynı şeyler tekrarlanıyor. Bu ulusal bir sorun. Her yerde ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Kanada genelinde bu yıl şu ana kadar yaklaşık 18,5 milyon dönüm alan yandı.