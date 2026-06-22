Haberler

Kanada'da silahlı saldırı sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1'i polis 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 1'i polis 2 kişi yaralandı. Şüpheli etkisiz hale getirilirken soruşturma başlatıldı.

Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Montreal polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 1 polisin hayatını kaybettiği, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı ve şüphelinin etkisiz hale getirildiği belirtilerek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip veryansın etti

Dolandırılmış! Ünlü sunucu, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip isyan etti
Ankara'da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler

Ankara Valiliği NATO Zirvesi için yeni yasakları açıkladı
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz

Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz
Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike