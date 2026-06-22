Kanada'da silahlı saldırı sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1'i polis 2 kişi yaralandı
Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 1'i polis 2 kişi yaralandı. Şüpheli etkisiz hale getirilirken soruşturma başlatıldı.
Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Montreal polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, saldırı sonucu 1 polisin hayatını kaybettiği, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı ve şüphelinin etkisiz hale getirildiği belirtilerek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan