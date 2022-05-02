Kanada'da Ramazan Bayramı coşkusu

Kanada'da Müslüman nüfusun en yoğun olduğu kentlerden Hamilton'da bayram coşkusu yaşandı.

Ülkenin en büyük kapasitesine sahip camilerinden biri olan Hamilton Mountain'de üç kez bayram namazı kılındı.

Her seferinde yaklaşık 5 bin kişinin bayram namazı kıldığı caminin çevresindeki yollarda da kilitlenen trafiğe şehir polisi müdahale etmek zorunda kaldı.

Üç namazda da birçok kişi caminin içinin dolması nedeniyle avluda ibadet etmek zorunda kaldı.

Bayram namazının ardından tekbirler getiren cemaat, İslam alemi ve insanlık için hep birlikte dua etti. Müslümanlar namaz sonrası bayramlaştı.

Cemaat, üçüncü kez kılınan bayram namazının ardından çocuklar için düzenlenen oyuncak dağıtım etkinliğine katıldı.

Hamilton Mountain Camisi İmam-Hatibi Mesud Tora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayramın ruhunda çocukları sevindirmek var. Biz de hayırsever kardeşlerimizin de yardımıyla 1000'in üzerinde çocuğumuza yaşlarına ve cinsiyetlerine göre hediye oyuncak çantaları hazırladık." dedi.

Hamilton'da hafta sonu da çocuklar için Bayram Festivali düzenlenecek.