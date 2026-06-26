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Kanada'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 3 kişi öldü

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Kanada'nın Northwest Territories bölgesinde orman yangınına müdahale eden uçak düştü. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, kurtulan olmadı.

Kanada'nın Northwest Territories bölgesinde orman yangınına müdahale eden uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

CTV News'in haberine göre, Kanada polisi, Northwest Territories'te orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren uçağın düştüğünü açıkladı.

Polis, kazada kurtulan olmadığını, uçaktaki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kanada polisi, kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bölgede 23 Haziran'da çıkan orman yangını yaklaşık 100 hektarlık alanı etkisi altına almıştı. Henüz kontrol altına alınamayan yangının doğal nedenlerle çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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