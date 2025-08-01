Kanada'da Küçük Bir Uçak Havaalanı Yakınında Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'nın Ottawa kentinde bir küçük uçağın havaalanı yakınında düştüğü bildirildi. Olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, uçaktakilerin durumu henüz netlik kazanmadı.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da küçük bir uçağın havaalanı yakınına düştüğü bildirildi.

CBC News'ün haberine göre, kaza yerel saatle 18.00 sularında meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, uçakta kaç kişinin bulunduğuna ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ottawa polisi, havaalanına yakın bir bölgede meydana gelen kaza nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatıldığını belirtti.

Çevrede yaşayan bir kişi tarafından paylaşılan fotoğrafta, uçağın ağaçların arasına sıkışmış halde olduğu görülüyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feyza Civelek, müstehcen partilerle tanınan Ferhat Günay'la birlikte görüntülendi

Müstehcen partilerin skandal ismiyle yakalandı! Açıklaması daha bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.