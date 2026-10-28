Kanada'da Filistinli öğrencilerin öğrenim izni retlerine siyasiler tepki gösterdi

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Kanada'da sivil toplum kuruluşları, siyasiler ve akademisyenler, ülkedeki üniversitelerden kabul almış Filistinli öğrencilerin öğrenim izni başvurularının reddedilmesine tepki gösterdi.

"Risk Altındaki Filistinli Öğrenciler ve Akademisyenler (PSSAR)" yetkililerinden Baher Abdulhai, Ottawa'da düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin verdiği güvencelere rağmen Gazzeli öğrencilerin öğrenim izni başvurularında ret cevabıyla karşılaştığını belirten Abdulhai, "Sonu gelmeyen işlem süreleri ve gecikmelerle başlayan kriz, adalet ve hesap verebilirlik krizine dönüştü. Ne yazık ki, hükümetin taahhütleri somut sonuçlara dönüşmemiştir." ifadesini kullandı.

Abdulhai, öğrencilerin "saldırgan" göçmenlik görüşmelerine tabi tutuldukları ve nihai olarak ret aldıklarına dair haberlerin özellikle endişe verici olduğunu vurguladı.

Yeşil Parti lideri Elizabeth May ise bu öğrencilerin, ülkenin önde gelen üniversitelerince halihazırda titizlikle incelenip kabul edildiğine dikkati çekerek, "Öğrencilere böyle davranılması, Kanadalı olmaktan utanç duymama neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğrenciler, Gazze'de eğitim gördüğü için toplu olarak cezalandırılmamalıdır"

Trent Üniversitesi profesörlerinden Aaron Shafer, 100'den fazla Filistinli öğrencinin Kanada üniversitelerine kabul aldığını belirterek, 2 yıldan uzun süredir Kanada hükümetinin bu öğrencilerin dosyalarını görmezden geldiğini kaydetti.

Shafer, "Öğrenciler, Gazze'de eğitim gördüğü için toplu olarak cezalandırılmamalıdır. Güvenlik değerlendirmeleri, tüm bir nüfus hakkındaki varsayımlara değil, bireysel kanıtlara dayanmalıdır." dedi.

Kaynak: AA