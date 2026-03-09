Kanada'da 13 Nisan'da üç farklı seçim bölgesinde ara seçim düzenlenecek

Kanada Başbakanı Mark Carney, 13 Nisan'da 3 ayrı seçim bölgesinde ara seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Kanada Başbakanlık Ofisinin açıklamasına göre, 13 Nisan'da ara seçime gidilmesi planlanan bölgelerin isimleri belirlendi.

Açıklamada, iki ara seçimin Ontario eyaletinin Toronto kentinde yer alan "Scarborough Southwest" ve "University—Rosedale" seçim bölgelerinde yapılacağı, bir diğerinin ise Quebec eyaletinin Montreal kentine bağlı Terrebonne bölgesinde düzenleneceği belirtildi.

Yerel basındaki haberlerde de Başbakan Carney liderliğindeki Liberal Parti'nin Toronto'daki seçim bölgelerinde çoğunluğu elde etme ihtimaline işaret ediliyor.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 169 sandalyeye sahip olan Liberal Parti, "dar çoğunluklu hükümet" kurması için 172 milletvekiline ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla ara seçimlerin iktidar partisi için oldukça belirleyici olduğu belirtiliyor.