Haberler

Kanada'da 13 Nisan'da üç farklı seçim bölgesinde ara seçim düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, 13 Nisan'da üç farklı seçim bölgesinde ara seçimlerin gerçekleştirileceğini açıkladı. İki seçim Toronto'da, biri ise Montreal yakınında yapılacak.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 13 Nisan'da 3 ayrı seçim bölgesinde ara seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Kanada Başbakanlık Ofisinin açıklamasına göre, 13 Nisan'da ara seçime gidilmesi planlanan bölgelerin isimleri belirlendi.

Açıklamada, iki ara seçimin Ontario eyaletinin Toronto kentinde yer alan "Scarborough Southwest" ve "University—Rosedale" seçim bölgelerinde yapılacağı, bir diğerinin ise Quebec eyaletinin Montreal kentine bağlı Terrebonne bölgesinde düzenleneceği belirtildi.

Yerel basındaki haberlerde de Başbakan Carney liderliğindeki Liberal Parti'nin Toronto'daki seçim bölgelerinde çoğunluğu elde etme ihtimaline işaret ediliyor.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 169 sandalyeye sahip olan Liberal Parti, "dar çoğunluklu hükümet" kurması için 172 milletvekiline ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla ara seçimlerin iktidar partisi için oldukça belirleyici olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi büyük şok

Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi büyük şok
Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Trump'tan 'Mücteba Hamaney' yorumu: Memnun değilim

Trump'tan İran'ın yeni dini lideri için ilk yorum