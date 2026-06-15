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Kanada, ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduklarını belirterek, tarafları diyaloğu sürdürmeye çağırdı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Carney, müzakerelerin yürütülmesindeki rollerinden dolayı Pakistan, Katar ve diğer bölgesel ortaklara teşekkürlerini iletti.

Carney, "Müzakereler devam ederken, tüm tarafları iyi niyetli diyaloğu sürdürmeye ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kanada'nın, kalıcı ateşkes konusunda net bir tutum sergilediğini aktaran Carney, Lübnan dahil olmak üzere bölgeye istikrar ve kalıcı barış getirmeye yönelik çabaları desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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