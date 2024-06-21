Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde sokak kedisine 8 köpek saldırdı. Saldırı sonrası kedi telef oldu. Kan donduran görüntülerde; sokak köpeklerinin kedinin etrafını sardığı ve ağızlarında parçaladıkları anlar kameraya yansıdı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER PEK ÇOK SORUNA YOL AÇIYOR

Çeteleşen ve saldırganlaşan sahipsiz sokak köpekleri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor ve saldırılara maruz kalıyor. Çok sayıda kişi sokak köpekleri saldırısında yaralanıp ölebiliyor. Ancak bu hayvanlar sadece insanlara değil diğer canlılara da zarar veriyor. Bunun son örneği ise Hatay'da kameralara yansıdı. 8 köpek tarafından parçalanan sokak kedisinin o anları izleyenlerin kanını dondurdu.

MAHALLELİ YAŞANANLARA OLDUKÇA TEPKİLİ

Kedinin köpekler tarafından telef edilmesine tepki gösteren 63 yaşındaki Fahri Sarar, "Ufak çocukları parçalanması ve köpeklerin çocuklara saldırması, insanları korkar hale getirdi. Çocuklar korku içinde, hayvan sevgisi böyle olmaz. Belirli bir yerde toplanılsa, bakılsa orda hayvanlara daha güzel olur. Gönlüm dayanamadı, yaklaşık 8 tane köpek tek bir kediyi parçaladılar. Bütün millet de izledi bu durum ne olacak dayanamıyorum buna bir çare bulun bir şeyler yapın. Bir yere de gidemiyoruz köpekler aç, düzgün beslenmiyorlar çare bulunsun ifadelerini kullandı