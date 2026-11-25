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İsrail devlet televizyonuna bağlı Kan 11 kanalında yayımlanan "Zman Emet" (Gerçek Zaman) programının sunucusu Chen Liberman, İsrail ordusunun Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasını konu alan "Sivrisinek Prosedürü" araştırmasının sansürlenmesi yönündeki çağrılara tepki gösterdi.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, program henüz yayımlanmadan yöneltilen suçlamalara ve sansür çağrılarına tepki göstererek, kamuoyundan yargılamadan önce programı izlemelerini istedi.

Olayların karmaşıklığını, bağlamını, gerçekleri ve hassasiyetleri uygun ölçüde yansıtarak haberleştirmeleri gerektiğini vurgulayan Liberman, söz konusu tartışmanın program izlenmeden başlayamayacağını kaydetti.

Liberman, gazetecilerin askerlere zarar verdiğini öne sürenlerin yalnızca gazetecilerin işini yapmasını istemediğini belirterek, "Üstelik bu çağrılara öncülük edenlerin, bizzat (Gazze'deki) savaşı yöneten ve sonuçlarından doğrudan sorumlu olan çevreler olması da tesadüf değil." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasilerden sansür çağrısı gelmişti

Kan 11 kanalı, "Zman Emet" programı kapsamında yayımlanacak ve İsrail askerlerinin Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasını ele alan "Sivrisinek Prosedürü" araştırma dosyasının tanıtım fragmanını 19 Kasım'da yayımlamıştı.

Fragmanın ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dosyanın yayınının durdurulması amacıyla Askeri Sansür Kurulu Başkanına başvurmuştu.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman ve aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Itamar Eitam da programın "askerlerin itibarını zedelediği ve güvenliğini tehlikeye attığı" iddiasıyla yayının engellenmesi çağrısında bulunmuştu.

Haaretz gazetesinin dün yayımladığı habere göre, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı gerekçesiyle askerleri hakkında en az 16 ceza soruşturması başlatmasına rağmen bugüne kadar tek bir asker veya subayı yargılamadığı, ayrıca aynı yöntemi Lübnan'da da uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA