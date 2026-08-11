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Şavşat'ta Taksi Şoförünün Dikkati Kaza Önledi: Çamurlu Su Yüzüne Geldi

Şavşat'ta Taksi Şoförünün Dikkati Kaza Önledi: Çamurlu Su Yüzüne Geldi
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Artvin'in Şavşat ilçesinde hatalı sollama yapan taş yüklü kamyon, taksiye doğru geldi. Taksi şoförü Fırat Küpçü, son anda hızını keserek kazayı önledi. Kamyonun sıçrattığı çamurlu su, taksinin açık camından içeri girdi ve şoförün yüzüne geldi. O anlar araç içi kameraya yansıdı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, hatalı sollama yapıp üzerine doğru gelen taş yüklü kamyonu gören taksi şoförü, son anda aracının hızını kesip, kazayı önledi. Hızla yanından geçen kamyonun sıçrattığı çamurlu su taksinin açık olan camından içeri girerken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, Artvin-Ardahan kara yolunun Şavşat ilçesi Armutlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki taksinin şoförü Fırat Küpçü, sollama yapmanın yasak olduğu güzergahta karşı yönden gelen taş yüklü kamyonun kendi şeridine geçtiğini fark etti. Traktörü sollayan kamyonun hızla üzerine geldiğini gören Küpçü, kazanın önüne geçmek için aracının hızını kesti. Taksi şoförünün dikkati sayesinde olası kaza engellendi. Hızını düşürmeden yoluna devam eden kamyon şoförü, yoldaki su birikintisine girdi. Sıçrayan çamurlu su, taksinin açık olan camından içeri girdi. Çamurlu suyun Küpçü'nün yüzüne geldiği anlar, taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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