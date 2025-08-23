Kamyonun Lastiği Patladı, Müşteriler Panikledi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde seyir halindeyken kamyonun lastiğinin patlaması, çevredeki restoranın müşterilerini paniğe sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, seyir halindeki kamyonun lastiği patladı. Çevredeki mekanda oturan müşterileri tedirgin eden o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde Liman Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen kamyonun arka lastiği, restoranın önünden geçerken patladı. Patlamayla birlikte çıkan ses ve yoldan mekana dolan toz bulutu, müşterileri tedirgin etti. Panikle yerlerinden kalkan bazı kişiler, hızla uzaklaştı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Zehra BAYKAL

Kamera: Yalova,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
