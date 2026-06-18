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Eskişehir'de su kamyonu çocuğa çarptı: 9 yaşındaki Eymen ağır yaralı

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ESKİŞEHİR'de su dağıtım kamyonu, annesiyle yolun karşısında geçmek isteyen Eymen E.'ye (9) çarptı.

ESKİŞEHİR'de su dağıtım kamyonu, annesiyle yolun karşısında geçmek isteyen Eymen E.'ye (9) çarptı. Ağır yaralanan Eymen hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi'nde meydana geldi. Barış K.'nin (40) kullandığı 26 SU 102 kamyon, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Eymen E.'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Eymen E., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eymen'in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Barış K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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