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Kamyonun altında kalan bisikletli öldü

Kamyonun altında kalan bisikletli öldü
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ADANA'da bisikletiyle seyir halindeyken kamyonun altında kalıp, metrelerce sürüklenen Duran Yeysıkan (66) hayatını kaybetti.

ADANA'da bisikletiyle seyir halindeyken kamyonun altında kalıp, metrelerce sürüklenen Duran Yeysıkan (66) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü H.C.E., gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. H.C.E.'nin (36) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, caddede bisikletle seyir halindeki Duran Yeysıkan'a çarptı. Kamyonun altında kalan Yeysıkan, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin uyarısıyla kamyonu durduran H.C.E., Yeysıkan'ı kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Yeysıkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı haber alan Yeysıkan'ın yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından Yeysıkan'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan H.C.E. ise polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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